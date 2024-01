Oito passageiros criam desordem dentro de avião e obrigam aeronave a desviar-se para Faro. Um foi detido

Estavam a causar desacatos, designadamente a gritar e a bater, de forma repetitiva, nas portas dos maleiros de bagagem de cabine, bem como a ingerir bebidas alcoólicas.

Um homem foi detido esta sexta-feira por estar a causar desacatos dentro de um avião no aeroporto de Faro.A PSP avança em comunicado que foi chamada a intervir no interior de uma aeronave, "que fazia viagem entre Luton e Lanzarote, divergindo para o Aeroporto de Faro, devido à presença de oito passageiros desordeiros".

No interior do avião, o efetivo policial verificou que os referidos passageiros se encontravam a causar desacatos, designadamente a gritar e a bater, de forma repetitiva, nas portas dos maleiros de bagagem de cabine, bem como a ingerir bebidas alcoólicas, ignorando as instruções transmitidas pela tripulação do voo.



Sete dos indivíduos envolvidos na desordem saíram sem resistência do avião após ordem policial. Já um dos passageiros adotou uma conduta hostil e agressiva, recusando-se a sair, desobedecendo reiteradamente às ordens que lhe foram dirigidas.



Os agentes da PSP foram forçados "a proceder à sua detenção e retirada da aeronave com recurso ao uso de força física dada a constante resistência oferecida".

O homem foi detido pelos crimes "desobediência", "resistência e coação sobre funcionário" e foi notificado para comparência em Tribunal.