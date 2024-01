TGV bate recorde de custos com expropriações

A construção da linha do comboio de alta velocidade, entre Porto e Lisboa, baterá o recorde dos custos com indemnizações por expropriação de bens. Com base nos critérios e nas previsões de bens e áreas que serão expropriados, estima-se que o Estado pagará aos donos dos bens expropriados, em função da escolha do troço final da linha férrea, entre 224 milhões de euros e 425 milhões de euros.