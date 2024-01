Produção de laranjas e limões está em risco e agricultores antecipam prejuízos de 12 milhões de euros.

As barragens algarvias estão a ‘bater no fundo’ e os setores da agricultura e turismo vão entrar em modo de sobrevivência nos próximos meses para que a água chegue até ao final do ano. O Governo já admite avançar com a declaração de estado de calamidade no Algarve.