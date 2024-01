Houthis avisam União Europeia que eventual missão no Mar Vermelho é "mais lenha para a fogueira"

Rebeldes defenderam uma intervenção para "acabar com os crimes" na Faixa de Gaza.

Os rebeldes xiitas Houthis pediram este sábado à União Europeia (UE) que não atire "mais lenha para a fogueira" com uma eventual missão no Mar Vermelho e defenderam uma intervenção para "acabar com os crimes" na Faixa de Gaza.

"Em vez de os países da União Europeia se movimentarem para deitar mais lenha para a fogueira, deveriam movimentar-se seriamente para pôr fim aos crimes de genocídio em Gaza, e então pararemos todas as nossas operações militares imediata e automaticamente", disse Mohamed al-Bukhaiti, membro do gabinete político Houthi, na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter).

As sociedades europeias devem "compreender que os valores morais e humanos são fixos e não mudam em função da nacionalidade e da religião de uma pessoa, e que o tratamento que lhes é dado, com uma seletividade extrema que equivale a uma esquizofrenia, alargará o âmbito das guerras no mundo, que se estenderão à Europa", acrescentou ainda Mohamed al-Bukhaiti.