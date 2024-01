Informação da CMTV derrota SIC e TVI generalistas

"Notícias CM" da CMTV, emitido entre as 5.45 e as 9.19 foi acompanhado por uma audiência média de 106 mil e 600 espectadores.

O noticiário da manhã da CMTV foi líder absoluto de televisão em Portugal, derrotando os formatos concorrentes de todos os canais generalistas de sinal aberto.O "Notícias CM" da CMTV, emitido entre as 5.45 e as 9.19 foi acompanhado por uma audiência média de 106 mil e 600 espectadores, o que equivale a 16,5% de share.Com esse resultado, a CMTV derrotou a TVI generalista e superiorizou-se ao "Diário da Manhã" e ao "Esta Manhã", ambos da TVI. Este último teve apenas 98 mil espectadores e 11,4% de share.Quer o "Bom dia Portugal", da RTP-1, quer a "Edição da Manhã", da SIC, ficaram também atrás da CMTV, que assim foi líder absoluta do mercado televisivo em Portugal durante quase 3 horas consecutivas.A CMTV registou um share medio diário de 7,8%, contra 2,3% da CNN e 2% da SIC Notícias.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT. Os resultados citados são da Responsabilidade da GFK.