Maló de Abreu candidato pelo Chega como cabeça de lista pelo círculo fora da Europa

"Confirmo que enviei um convite formal para encabeçar a lista do Chega no círculo fora da Europa. O deputado aceitou", disse André Ventura.

O líder do Chega, André Ventura, confirmou este sábado, em conferência de imprensa, que Maló de Abreu vai ser candidato pelo partido como cabeça de lista pelo círculo fora da Europa. Maló de Abreu anunciou no passado dia 10 a sua saída do PSD e da bancada social-democrata."Gostava de confirmar que enderecei o convite formal a António Maló de Abreu para encabeçar a lista do Chega pelo círculo fora da Europa. Depois de conversarmos, [Maló de Abreu] aceitou integrar a lista do Chega", disse André Ventura, acrescentando que se candidatará como independente pelo Chega."É um grande orgulho acolhermos aqueles que vieram por bem", acrescentou.

A confirmação pelo presidente do Chega ocorre pouco mais de uma semana depois de Maló de Abreu ter dito que não tinha recebido nenhum convite. Questionado então pelos jornalistas se responderia não, o ex-social-democrata foi taxativo: "Como é óbvio, claro".

André Ventura revelou ainda que Manuel Magno, que ocupou o segundo lugar da lista do PSD no círculo fora da Europa atrás de Maló de Abreu, vai igualmente integrar a candidatura do Chega pelo mesmo círculo eleitoral, e sublinhou ser "um orgulho receber aqueles que vêm por bem" para o seu partido

três repetentes relativamente às eleições legislativas: Filipe Melo será cabeça de lista por Braga, Rui Afonso pelo Porto e José Dias Fernandes pelo círculo da Europa.

Foram confirmados ainda