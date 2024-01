Um morto e 36 detidos em confrontos entre claques no Paraguai

Vítima foi ferida com um tiro nas costas, quando regressava ao autocarro, que tinha sido apedrejado.

Desacatos entre claques resultaram na sexta-feira em um morto, a tiro, e 36 detidos no Paraguai, entre adeptos do Olímpia e do Cerro Porteño, em Ñemby, a uns 20 quilómetros de Assunção.

Segundo as autoridades policiais, a vítima, de 33 anos, foi ferida com um tiro nas costas, numa altura em que regressava ao autocarro da sua claque, que tinha sido atingido por várias pedras, levando os adeptos a sair do mesmo e a enfrentar os agressores.

Os adeptos do Cerro Porteño terão intersetado e arremessado pedras contra um veículo com apoiantes do Olímpia, que saíram para a rua para responder à agressão.

A morte terá ocorrido quando o adepto do Olímpia já regressava ao autocarro onde seguiam 40 indivíduos, quase todos detidos para serem interrogados, exceção para quatro menores, entre os 15 e 17 anos, que foram entregues à família.

No Paraguai, as autoridades anunciaram a implementação de tecnologia de reconhecimento facial, a criação de uma base de dados dos adeptos e mais sanções aos implicados em ações de vandalismo como medidas para melhorar a segurança nos estádios de futebol.