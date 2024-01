Assassino diz ter medo do duplo homicida da Amora

Foi no Estabelecimento Prisional do Montijo que os Serviços Prisionais encontraram, sexta-feira, vaga para Rui Neves Afonso: o homem de 24 anos que teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal do Seixal por suspeitas de ter matado Fábio Veríssimo, de 20 anos (26 de dezembro), e Ilda Rodrigues, de 76 (16 de janeiro), ambos na freguesia da Amora. O duplo homicida está na mesma cela que um brasileiro, de 50 anos, também indiciado por homicídio, que mostrou medo por partilhar cela com o assassino.Saiba mais no