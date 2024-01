Juíza das polícias acusa elite da PSP de agressão “desumana”

O ministro da Administração Interna arquivou – sob proposta da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) - os processos disciplinares a 22 polícias do Corpo de Intervenção (CI) da PSP que, em outubro de 2014, agrediram - ou assistiram às agressões sem as impedir - um adepto do Boavista, advogado, cegando-o de um olho, à entrada para um jogo da Liga de futebol em Guimarães. A decisão, de meados de 2022, foi divulgada agora, tornando público um conjunto de críticas da IGAI à atuação dos elementos da unidade de elite da PSP, apelidando a intervenção de agressão “de forma desumana e injustificada”, com os seus autores a serem “protegidos por outros agentes”.Saiba mais no