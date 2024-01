Número de casos de sífilis dispara em Portugal

No caso da doença gonorreia, contavam-se 1193 casos em 2021, mais 6% face ao ano de 2019.

O número de casos de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) continua a aumentar em Portugal, assim como se verifica na Europa e nos EUA, estando agora acima dos níveis pré-pandemia, avança o Jornal de Notícias.Segundo dados do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (ECDG), casos de sífilis aumentaram em 125% entre 2019 e 2021, o que equivale a uma taxa de 10,5 casos por 100 mil habitantes em Portugal e uma média europeia de sete casos por 100 mil habitantes. No caso da doença gonorreia, contavam-se 1193 casos em 2021, mais 6% face ao ano de 2019.Já no caso da infeção clamídia, depois de em 2020 ter diminuído 3%, em 2021 contabilizam-se 874 casos, ou seja, mais 11% face a 2019. 60% dos casos notificados em 2021 correspondiam à faixa etária entre os 15 e os 24 anos e eram sobretudo raparigas.A responsável pela consulta de DST no Hospital dos Capuchos, Cândida Fernandes, disse ao JN que "o número de infeções está fracamente a aumentar", o que "ocorre em todos os países desenvolvidos há mais de dez anos". Contudo, explica, a velocidade é diferente, "em populações mais vulneráveis do que outras, sobretudo home que têm sexo com homens e nas clamídias mais nas raparigas abaixo dos 25 anos".Já o diretor do serviço de dermatovenereologia do Hospital Garcia da Horta, João Alves, explica ao JN que Portugal está "muito atrasado face a outros países da Europa em termos de diagnóstico e de promoção da saúde sexual". Acrescenta que é preciso "que as pessoas tenham conhecimento como se transmite, saberem a quem devem recorrer para fazer testes e tratar-se, incorporando isso na sua vida para viverem uma vida mais saudável".