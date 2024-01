Jornais roubados das bancas para impedir divulgação de história sobre acusações de violações em festa

Agressões sexuais terão ocorrido durante festa com menores em casa de um chefe da polícia.

Cerca de 250 exemplares do jornal Ouray County Plaindealer de uma pequena cidade do Colorado, nos Estados Unidos da América, foram roubados das prateleiras no mesmo dia em que a publicação noticiou uma história sobre acusações de violações alegadamente ocorridas numa festa de menores em casa de um chefe da polícia, disse o editor na sexta-feira, segundo avança a NBC News.

Segundo conta a NBC, o jornal publicou a história dos jornais roubados nas redes sociais e retirou a barreira de acesso ao site para que as pessoas pudessem ler sobre as acusações de agressão sexual contra três homens, na altura, com idades entre os 17 e 19 anos, incluindo um familiar do chefe da polícia, por atos que alegadamente ocorreram numa festa a maio de 2023 em Ouray, onde foram consumidas drogas e álcool.

"Se esperavam silenciar-nos ou intimidar-nos, falharam redondamente. Vamos descobrir quem fez isto", referiu Mike Wiggins numa publicação feita na rede social X, na quinta-feira.

Também na quinta-feira à noite, um cidadão tinha devolvido um saco de lixo cheio de jornais ao Plaindealer e doado quase 2 mil euros, algo que para o editor do jornal revelou-se "extremamente animador e humilde", contudo este também acha que a pessoa que devolveu os jornais foi a mesma que os roubou.

Mike Wiggins não identificou a pessoa, mas reportou a situação às autoridades. A polícia, que tinha imagens das câmaras de videovigilância, conseguiu identificar o suspeito do roubo.

"O suspeito não é membro ou familiar das forças da ordem local e não está associado aos arguidos da recente denúncia de agressão sexual", refere o comunicado do Gabinete do Xerife do Condado de Ouray, acrescentando ainda que o Gabinete de Investigação do Colorado está a investigar o caso das agressões sexuais.

O editor do jornal explica que planeia publicar um artigo sobre a situação do roubo de jornais e as razões de levarem o assunto tão a sério, uma vez que, trabalham "arduamente" para não serem "a história", acrescenta.