Ferido grave e outro ligeiro em colisão entre moto e carro em Cascais

Ambos foram transferidos para o hospital.

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo na Estrada Nacional 247-5, junto ao acesso à praia do Abano, concelho de Cascais, provocou este domingo dois feridos, dos quais um com gravidade, avançou fonte dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche.

De acordo com a fonte, os bombeiros foram alertados às 13h59 de "uma colisão envolvendo um ligeiro de passageiros e um motociclo" na EN247-5, junto à entrada para a praia do Abano, entre o Guincho e a Malveira da Serra.

Em resultado da colisão, os bombeiros confirmaram a existência de dois feridos, um do veículo ligeiro de passageiros e outro, com gravidade, do motociclo, que foi encaminhado para o Hospital de São José, em Lisboa, "com o apoio da equipa médica do INEM do hospital de Cascais".

O motociclista "chegou em estado grave ao Hospital de São José" e o ferido ligeiro foi transportado para o hospital de Cascais, acrescentou a mesma fonte à Lusa.

No local do acidente estiveram 14 operacionais, apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche e uma viatura e dois elementos da Guarda Nacional Republicana, além da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).