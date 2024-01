Ron DeSantis abandona corrida à Casa Branca e mostra apoio a Trump

Norte-americano de 45 anos era visto como a principal arma dos republicanos para vencer o antigo presidente.

O candidato presidencial dos EUA Ron De Santis anunciou que vai suspender a sua campanha. Num vídeo partilhado este domingo nas redes sociais mostrou também o seu apoio a Donald Trump."É claro para mim que a maioria dos votantes nas primárias republicanas quer dar outra oportunidade a Donald Trump...Embora eu tenha tido divergências com Donald Trump [...], ele é superior ao atual titular [do cargo de presidente dos Estados Unidos] Joe Biden. Isso é claro", afirmou DeSantis, no vídeo partilhado na Plataforma X.O norte-americano de 45 anos era visto como a principal arma dos republicanos para vencer o antigo presidente.