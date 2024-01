Vaga de frio nos Estados Unidos da América já fez pelo menos 21 mortos

Milhares de pessoas também estão sem eletricidade devido a falhas na rede de abastecimento.

Uma vaga de frio extremo está a deixar os Estados Unidos da América com temperaturas negativas, com queda de neve intensa e geada e já fez pelo menos 91 mortos na última semana.

Segundo a Euronews, a maioria das ocorrências foram provocadas por quedas de árvores e acidentes nas estradas e também por falhas na rede de abastecimento, deixando milhares de pessoas sem eletricidade.

As previsões apontam para a possibilidade de haver inundações graves no país, mas também para o abrandamento das do estado do tempo dentro de alguns dias.



Segundo conta a Euronews, as condições meteorológicas permanecem extremas em algumas zonas, nomeadamente na Roménia, que registou -18 graus Celsius, quando a temperatura média do ano ronda os 0 graus e no Reino Unido que também está a ser atingido com ventos fortes e chuvas intensas.