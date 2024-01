Educação Moral e Religiosa é cada vez menos frequentada nas escolas portuguesas

Em 10 anos, a disciplina perdeu 122 mil alunos.

A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), de 2012 a 2022, perdeu mais de 120 mil alunos e tem vindo a alterar diretrizes dos conteúdos educativos, avança esta segunda-feira o jornal Público.Os dados do Ministério da Educação apontam para 143.407 alunos inscritos na disciplina, no ano letivo de 2021/2022, sendo que em 2012/2013 há registo de que 265.981 estudantes frequentaram a disciplina. Também o número de docentes teve uma quebra. Num espaço de dez anos, 1469 professores passaram a 1081.Nas escolas de Portugal a disciplina de EMRC é optativa e ligada ao ensino da religião católica associada a outras temáticas morais. Se, por um lado, há quem aceite fazer parte das turmas, por outro, há quem fique de fora exatamente pelo conteúdo que supõe ser lecionado.O Público corroborou o preconceito e conheceu o ensino de uma escola primária, em Guimarães, que acolhe a religião hindi, budista, envangélica, muçulmana e mórmon. A variedade deve-se aos estrangeiros que chegam e se instalam na cidade à procura de melhores condições de vida.Uma das professoras entrevistadas explica ainda que a sociedade iguala a disciplina à catequese, mas que "um professor de Moral tem de estar bem preparado ao nível de história, de Geografia, até das Ciências". Na escola em questão, as aulas de EMRC convidam os alunos a falar e debater sobre temas inclusivos e atuais.