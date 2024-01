Rixa a bordo faz barco naufragar e cinco pessoas morrem no mar do estado brasileiro da Bahia

Entre as vítimas está uma criança de sete anos.

Cinco pessoas, quatro adultos e um menino de sete anos, morreram no final da noite deste domingo, 21 de Janeiro, quando a pequena embarcação em que seguiam naufragou ao largo da cidade de Madre de Deus, na área metropolitana de Salvador, capital do estado brasileiro da Bahia. De acordo com sobreviventes, uma rixa entre passageiros terá provocado correria e oscilações na embarcação, que acabou por virar e atirar os passageiros ao mar perto das 22 horas locais, 1h00 da madrugada desta segunda-feira em Lisboa.

A embarcação tinha sido alugada para levar 16 pessoas da cidade de Madre de Deus até à ilha Maria Guarda, onde decorria uma festa, mas testemunhas afirmaram ao serem salvas que transportava entre 20 e 30 passageiros. Durante o trajeto do continente para a ilha, numa região de mar aberto, passageiros iniciaram uma briga, começaram a agredir-se fisicamente e quem estava em redor correu para o lado oposto, para tentar proteger-se, e a embarcação acabou por tombar e atirar várias pessoas ao oceano.

Além das cinco mortes confirmadas ainda na noite de domingo, pelo menos outras três pessoas, entre elas mais uma criança, desapareceram no naufrágio e estavam a ser procuradas na manhã desta segunda-feira por embarcações da Marinha, dos Bombeiros, da Polícia Militar e de populares. Outras seis pessoas ficaram feridas e quatro delas foram transferidas durante a madrugada desta segunda-feira para hospitais em Salvador.

A tragédia só não teve proporções ainda maiores porque o socorro de particulares chegou rápido, até porque, devido à festa que acontecia na ilha Maria Guarda, havia várias embarcações na região. Só a primeira embarcação a chegar ao barco virado conseguiu salvar 12 pessoas, que tinham conseguido manter-se dentro da embarcação tombada mas estavam completamente apavoradas.