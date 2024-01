Ana Gomes julgada por difamação agravada contra Mário Ferreira

Este é o quarto processo movido pelo empresário contra a ex-eurodeputada.

A ex-eurodeputada Ana Gomes começou esta segunda-feira a ser julgada no Tribunal do Bolhão, no Porto, por difamação agravada contra Mário Ferreira.

Este é o quarto processo movido pelo empresário contra Ana Gomes. Em causa estão considerações feitas pela antiga eurodeputada na rede social X (antigo Twiter), em março de 2021, na sequência de uma notícia do Expresso que dava conta dos investimentos de Mário Ferreira, onde se incluía a aviação privada, e um mês depois de um avião da OMNI, que se preparava para regressar a Portugal ter sido intercetado no Brasil com mais de 500 quilogramas de droga.

"Óh que giro! Graças ao expresso, descobre-se que o multifacético armador Mário Ferreira agora, além de investir na Media Capital/TVI, também está a meter dinheiro noutro negócio dos que andam mal em lucros: a aviação privada.", escreveu numa das publicações. "E voará para o Brasil, emulando a OMNI?", acrescentou.

Em tribunal, Ana Gomes vincou que "a única referência que queria fazer era ao descontrolo que existe nos aeródromos nacionais onde há todo o tipo de candonga".

"Não era de todo a minha intenção insinuar que havia tráfico de droga, porque não tenho esses indícios, mas tenho quanto ao branqueamento de capitais. Estou convencida que estamos perante um testa de ferro de investimento estrangeiro", disse ao juíz.

Já Mário Ferreira considera que Ana Gomes aproveitou as notícias sobre a droga encontrada no avião da OMNI "para colar o meu bom nome à OMNI dizendo que a ía emitar e fazer esse tipo de transportes".

"A insinuação foi muito clara. Não há forma de fugir porque era o tema da altura", salientou.