Criança de nove anos viveu sozinha durante dois anos em França

Mãe foi condenada a 18 meses de prisão por abandonar o menino.

Uma criança viveu sozinha entre os 9 e os 11 anos, depois de a mãe o abandonar para ir viver com uma amiga. O caso aconteceu entre 2020 e 2022 em Nersac, França. O menino alimentava-se de comida que os vizinhos lhe davam ou que roubava.



Segundo o jornal El Mundo, a escola e os serviços sociais não se aperceberam da situação do rapaz porque este continuou a ir à escola e cumpriu sempre com os deveres escolares. Para além disso, apesar das condições em que vivia, sem eletricidade ou acesso a água quente, o menino chegava à escola devidamente vestido e apresentável.





Apesar de a mulher ter-se declarado inocente, o depoimento de alguns vizinhos e a investigação do Ministério Público mostrou que não existiam vestígios no apartamento que indicassem a presença de um adulto em casa. De acordo com aquele jornal, foram os vizinhos que se aperceberam da situação e deram o alerta. Além disto, os dados telefónicos mostram que a mãe não passava as noites em casa com o filho nem o levava à escola, conta o El Mundo.A mãe, de 39 anos, foi condenada a 18 meses de prisão, dois quais 12 estão em pena suspensa. Irá cumprir os restantes seis com pulseira eletrónica.