Marinha constrói casas para habitação barata

A Marinha quer construir este ano, em terrenos no interior da Base Naval de Lisboa, no Alfeite (Almada), um aldeamento com uma centena de casas T0 e T1 para alojar, com "uma renda de baixo custo", militares "que se encontrem destacados nas unidades operacionais, nomeadamente nos navios e nas unidades de Fuzileiros", afirma ao