Governo do Brasil lança cartilha sobre prevenção de violência contra mulheres brasileiras no exterior

uma Cartilha de Prevenção de Violências contra Mulheres Brasileiras no Exterior. O documento publicado na sexta-feira trata de temas como a proteção e denúncia de situações de violência doméstica, relacionamentos virtuais e golpes na Internet, mães brasileiras a viver noutros países e a Convenção de Haia sobre os aspetos civis do sequestro internacional de crianças.As vítimas dispõem de um serviço de atendimento telefónico a funcionar 24 horas por dia e de um contacto de Whatsapp. Ambos são gratuitos e confidenciais. Caso a mulher pretenda apresentar queixa, o consulado brasileiro mais próximo propõe-se auxiliar na interlocução com os órgãos policiais locais.

"Quando se está no exterior e o relacionamento é com um agressor estrangeiro, pode haver ameaças de que a mulher será denunciada às autoridades migratórias, será deportada, não poderá mais visitar os filhos", aponta-se no texto do ministério das Relações Exteriores e do ministério das Mulheres.Nestas situações, independentemente da situação migratória, as mulheres podem procurar o consulado ou a embaixada do Brasil local. "É comum que o agressor use esse tipo de chantagem. Não é verdade", esclarece-se.Como possíveis golpes na Internet, a cartilha menciona "ofertas de trabalho incríveis" e "negócios com vantagens inacreditáveis". Já os relacionamentos amorosos virtuais conduzem "em muitos casos a situações de violência e tráfico humano", descreve-se.O documento alerta também as mães para não saírem do país de residência com um filho menor de 16 anos sem a autorização do pai, para evitarem sofrer acusações de sequestro e perder a guarda da criança.