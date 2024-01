Alqueva ganha num dia água suficiente para abastecer população do Algarve num ano

Chuva forte provocada por tempestades Irene e Juan explicam subida rápida do volume da barragem.

A barragem de Alqueva, no rio Guadiana, no espaço de 24 horas armazenou 79 hectómetros cúbicos (hm3), o equivalente ao consumo urbano anual do Algarve, região que enfrenta restrições na distribuição de água.

No sábado a albufeira possuía 3223 hm3 de água, com a cota de 148,05 metros de altura, já no dia seguinte atingiu os 3303 hm3, com 148,45 metros de altura, divulgou a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA).

A rápida subida do volume de água resultou da chuva intensa provocada pelas depressões Irene e Juan. A barragem atinge agora 80% da capacidade máxima, quando há seis dias estava nos 72%.



Entretanto, o governo espanhol fez saber ao Governo português a intenção de usar água do Alqueva para abastecer a província de Huelva, nomeadamente o parque natural de Doñana, na foz do rio Guadalquivir, divulgou em comunicado o secretário de Estado do Meio Ambiente, Hugo Morán.