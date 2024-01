Tribunal da Relação decide o recurso que pode dar uma nova reviravolta ao processo de José Sócrates

Recurso está há quase um ano nas mãos de duas juízas a quem o Conselho Superior da Magistratura.

O Tribunal da Relação de Lisboa deverá anunciar esta quinta-feira a decisão sobre o recurso do Ministério Público que pediu a reversão da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, que, em abril de 2021, fez cair quase toda a acusação da Operação Marquês.



Dos 189 crimes que constavam na acusação, Ivo Rosa apenas mandou julgar 17 crimes. José Sócrates estava acusado de 31 crimes, entre os quais corrupção, mas o juiz decidiu ilibar o ex-primeiro-ministro de 25 crimes, pronunciando-o apenas por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos. O processo não chegou sequer a julgamento.

O recurso está há quase um ano nas mãos de duas juízas a quem o Conselho Superior da Magistratura deu exclusividade com este processo até ao final deste mês. No recurso, o Ministério Público arrasa a decisão do juiz Ivo Rosa e defende a ida de todos os arguidos a julgamento. Dos 28 arguidos, sobraram apenas 5 com a decisão do magistrado.