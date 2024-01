Homem agride polícias ao pontapé depois de escrever insultos em matrícula de carro-patrulha

Agentes da PSP abordaram inicialmente o suspeito por estar ter um comportamento agressivo na estação do metro do Marquês de Pombal, em Lisboa

Um homem de 55 anos foi detido na manhã de sábado por ser suspeito dos crimes de agressão, resistência e coação à polícia.



Segundo avança a PSP num comunicado enviado às redações, o suspeito foi visto na plataforma do metro do Marquês de Pombal, em Lisboa, bastante exaltado e a proferir insultos em alta voz.





Os elementos da polícia que se encontravam no local abordaram o indivíduo por estar a ser "ofensivo para os demais utentes do Metropolitano".

Assim que saiu da estação do metro, o homem deitou-se na frente do carro-patrulha adstrito à esquadra do Metro.

Ao se aproximarem, os polícias perceberam que o suspeito se encontrava a escrever um impropério na matrícula do carro-patrulha.

"De imediato foi-lhe ordenado, por diversas vezes, para cessar tal conduta, ignorando a ordem e continuando a sua ação. Em ato contínuo e sem que nada o fizesse prever, o suspeito levantou-se e atacou os polícias com pontapés nas pernas, pelo que lhe foi dada voz de detenção", lê-se no comunicado da PSP.

O detido foi notificado para comparecer esta segunda-feira, pelas 13h30, no Tribunal Local de Pequena Criminalidade de Lisboa.