Motorista de autocarro ferido em acidente em Braga

Vítima, com cerca de 50 anos, hospitalizada com queixas de dor num pulso.

Um autocarro dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) despistou-se e de seguida embateu contra outras três viaturas, na tarde desta segunda-feira, na rua Martins Sarmento, junto à Escola Secundária Carlos Amarante, em São Victor, Braga. Uma estrutura de recolha de lixo doméstico que existia no local foi também arrastada, ficando presa entre dois automóveis.

O alerta foi dado pelas 16h07 e os Bombeiros Voluntários de Braga foram acionados para o local. Na sequência do acidente, o motorista do autocarro, com cerca de 50 anos, foi hospitalizado com ferimentos ligeiros. Queixava-se de dores num pulso.

A PSP tomou conta da ocorrência.