Ex-dirigentes e funcionários da Obra Diocesana do Porto julgados por burla tributária

Os ex-dirigentes e funcionários da Obra Diocesana do Porto começaram esta terça-feira a ser julgados no Tribunal de São João Novo, no Porto.Estão acusados de terem criado um esquema criminoso que burlou a Segurança Social em 3,3 milhões de euros e respondem por burla tributária.De acordo com a acusação, o plano terá sido elaborado pelo presidente da instituição que contou depois com a ajuda de um tesoureiro, dois vogais, uma diretora e dois funcionários.Para obterem maior financiamento por parte da Segurança Social, os arguidos terão falsificado e adulterado as listas de utentes, inventando e duplicando nomes e usando até a identidade de 436 pessoas já falecidas.O esquema criminoso teve início em 2009 e só foi descoberto em 2015, depois de buscas da Polícia Judiciária.