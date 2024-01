Djokovic vence Taylor Fritz e segue para as meias-finais do Open da Austrália

Torneio de ténis decorre em Melbourne Park até 28 de janeiro.

O sérvio Novak Djokovic deu esta terça-feira mais um passo para a defesa do título do Open da Austrália, apurando-se para as meias-finais com uma vitória em quatro 'sets' sobre o norte-americano Taylor Fritz.

Numa partida no Rod Laver Arena, o número um do mundo precisou de três horas e 45 minutos para bater o norte-americano Taylor Fritz (12.º ATP) por 7-6, 4-6, 6-2 e 6-3.

O Open da Austrália, primeiro 'major' de ténis da temporada, decorre em Melbourne Park até 28 de janeiro.