Vítimas foram transportadas para o hospital.

Quatro pessoas ficaram feridas numa colisão rodoviária entre dois carros, na Rua da Portelinha, em Gondomar, esta terça-feira.



O alerta foi dado pelas 8h15. No local estão os Bombeiros, PSP de Chaves, INEM e a Polícia Municipal.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santo António, no Porto, com ferimentos considerados leves.