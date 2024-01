Sobe para 20 número de mortos causado por aluimento de terras no sudoeste da China

Mais de mil soldados e bombeiros destacados para as operações de resgate.

O número de mortos provocado por um aluimento de terras na província de Yunnan, no sudoeste da China, subiu para 11, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Mais de 1.000 soldados e bombeiros foram destacados para as operações de resgate, que prosseguem depois de terem sido retiradas mais de duzentas pessoas da zona.

Embora tenham sido já encontradas 11 pessoas "sem sinais de vida" entre as 47 que ficaram soterradas, as informações divulgadas por fontes oficiais ainda não dão conta do número de feridos ou de sobreviventes.