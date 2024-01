Preços das telecomunicações sobem 6.4% em dezembro

Em média, os preços das telecomunicações na União Europeia aumentaram 1,3%.

Os preços das telecomunicações em Portugal subiram 6,4% em dezembro em termos homólogos e 0,02% em cadeia, divulgou esta terça-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

No mês passado, "os preços das telecomunicações, medidos através do respetivo grupo do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 0,02% face ao mês anterior, em resultado de alterações de preços de ofertas de banda larga móvel através de PC/tablet/pen/router", refere o regulador, em informação disponibilizada no seu 'site'.

Comparativamente com "o mês homólogo do ano anterior, os preços aumentaram 6,4%, tratando-se de uma variação dos preços superior em 5,0 p.p. (pontos percentuais) à verificada pelo IPC (1,4%)", adianta o regulador.

Já a taxa de variação média dos últimos 12 meses dos preços das telecomunicações foi de 4,1%, 0,3 p.p. abaixo da registada pelo IPC (4,3%).

Por tipo de serviços, "a taxa de variação média dos últimos 12 meses em Portugal foi 6,0% nos serviços em pacote e 2,5% nos serviços telefónicos móveis, segundo dados do Eurostat", adianta a Anacom, apontando que em termos internacionais, "a taxa de variação média dos últimos 12 meses dos preços das telecomunicações em Portugal foi superior à verificada na União Europeia (UE) em +2,7 pontos percentuais".

De acordo com o regulador, Portugal teve a "8.ª variação de preços mais elevada (20.ª mais baixa) entre os países da UE27" e o país onde "ocorreu o maior aumento de preços foi a Hungria (+10,3%) enquanto a maior diminuição ocorreu na Áustria (-4,9%)".

Em média, os preços das telecomunicações na UE aumentaram 1,3%.

A Anacom refere ainda que as "taxas de variação média dos últimos 12 meses dos preços dos serviços em pacote e dos serviços telefónicos móveis em Portugal foram 2,9 p.p. e 3,0 p.p. superiores à média da UE, respetivamente".