Concelhia de Vila Real do PS considera inaceitável anúncio de Álvaro Beleza como cabeça de lista

"Temos pessoas mais válidas em todo o distrito", aponta o presidente.

O presidente da Comissão Política Concelhia de Vila Real do PS, José Silva, considerou esta terça-feira que é inaceitável que tenha sido imposto um candidato de fora do distrito para encabeçar a lista às eleições legislativas de março.

O médico natural de Lisboa e presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES), Álvaro Beleza, foi anunciado na segunda-feira à noite como o "número um" da lista do PS por Vila Real.

"Não está naturalmente em causa a pessoa que foi escolhida, não é uma questão pessoal, é uma questão de princípio. Ou seja, nós achamos inaceitável que nos seja imposto um cabeça de lista quando temos pessoas mais válidas em todo o distrito, capazes de desempenhar esse lugar", afirmou à agência Lusa José Silva.

Porque não aceita, nem pode pactuar com essa situação, o dirigente socialista disse que a concelhia de Vila Real não indicou nenhum nome para a lista às eleições do dia 10 de março.

"É uma questão de princípio, não aceitamos de forma alguma que nos seja imposto qualquer candidato. Como é lógico, não está em causa o candidato em si. Fosse que candidato fosse, nós não aceitaríamos essa tomada de posição e, o que fizemos, foi afastarmo-nos do processo", salientou.

No entanto, ressalvou que mais importante que a concelhia de Vila Real é o PS no seu todo.

"E o PS irá contar connosco, porque temos a certeza absoluta que o PS é a melhor solução para governar o país", frisou.

Um dos nomes falados localmente para encabeçar a lista socialista foi o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, que cumpre o terceiro e último mandato à frente do município transmontano.

José Silva disse que o autarca "assumiu desde sempre que o seu primeiro compromisso seria para com Vila Real e os vila-realenses", um "compromisso que vai levar até ao fim".

Contactado pela agência Lusa, o presidente da Federação Distrital de Vila Real do PS, Luís Machado, disse não comentar declarações dos camaradas do partido e que a versão final das listas de candidatos a deputados às próximas eleições legislativas vai ser aprovada hoje na Comissão Política Nacional.

Nas últimas legislativas, a lista do PS pelo distrito foi encabeçada por Francisco Rocha que, em março, renunciou ao mandato para integrar o conselho de administração da empresa Águas do Norte.

Em 2022, o PS venceu as eleições no distrito com 43.489 votos (41,29%), ficando os sociais-democratas em segundo lugar com 42.135 votos (40,01%) e, em terceiro lugar, o Chega 7.573 votos (7,19%).

O PS elegeu três deputados e o PSD dois.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, a 7 de novembro, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

A campanha eleitoral para as legislativas vai decorrer entre 25 de fevereiro e 8 de março.