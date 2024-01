Forças israelitas divulgam rostos dos soldados mortos em ataque na Faixa de Gaza

Trata-se do ataque mais mortífero contra soldados israelitas desde o início da guerra.

O exército de Israel afirmou esta terça-feira que 21 soldados foram mortos no centro da Faixa de Gaza, no ataque mais mortífero contra soldados israelitas durante a guerra de três meses frente ao grupo islamita palestiniano Hamas.Os soldados preparavam explosivos para demolir dois edifícios na segunda-feira, quando um militante usou um lançador de granadas contra um tanque próximo, provocando o rebentamento prematuro dos explosivos, disse o porta-voz militar Daniel Hagari.Os edifícios acabaram por desmoronar com os soldados no interior.

Benjamin Netanyahu lamenta mortes

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, lamentou a morte dos 21 soldados na Faixa de Gaza e afirmou que o exército de Israel continuará a lutar até a "vitória absoluta" contra o grupo islamita Hamas.

Netanyahu declarou, na rede social X, que hoje foi "um dos dias mais difíceis desde o início da guerra".

"Em nome dos nossos heróis e pelas nossas próprias vidas, não pararemos de lutar até a vitória absoluta", afirmou.