PJ realiza buscas em duas juntas de freguesia do PSD/CDS-PP em Lisboa

A PJ está esta terça-feira a realizar buscas nas juntas de freguesia de Santo António e de São Domingos de Benfica, em Lisboa, confirmaram à Lusa os dois presidentes destas autarquias do PSD/CDS-PP.

O presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, confirmou à Lusa a realização de buscas relacionadas com a 'operação tutti-frutti', acrescentando que não tem mais informações.

Já o presidente da Junta de Freguesia São Domingos de Benfica, José da Câmara, disse à Lusa que as autoridades estão a realizar buscas relacionadas com contratos celebrados por esta autarquia de 2011 a 2014.



O CDS-PP reagiu, em comunicado, à notícia das buscas. O partido esclareceu que "aos autarcas eleitos do CDS-PP foi retirada a confiança política pela Concelhia de Lisboa sem quaisquer fundamentos, somente pelo facto dos eleitos do CDS/PP não compactuarem com a alegada corrupção em investigação, o denominado caso "Tutti-Frutti".



O CDS-PP defende que "a coligação é entre o PSD e a IL".



"Fomos totalmente contra a contratação de uma militante, actual mulher do Presidente da Distrital de Lisboa do CDS-PP, para um cargo na citada junta de freguesia. A contratação efectuou-se após todos os eleitos, militantes, independentes do CDS-PP que constituíram a lista dos "Novos Tempos", se terem terminantemente recusado a ter quaisquer cargos remunerados, por não concordarem com as avenças milionárias praticadas pelo parceiro de coligação (PSD)."