Condenado por homicídio agride guarda à chapada na cadeia do Linhó em Sintra

Foi necessário o recurso à força física para manietar o agressor.

Um homem de 37 anos, a cumprir pena máxima (25 anos) por crimes de homicídio, violação, ou ofensas à integridade física qualificada graves, agrediu à chapada um guarda prisional da cadeia do Linhó, no concelho de Sintra.

Contactado pelo CM, Frederico Morais, dirigente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, confirmou ao CM mais um ataque a um profissional da classe. "Tratou-se do oitavo neste ano, numa altura em que estamos numa luta por um ordenado digno".





"Estas agressões só provam que temos razão, e estamos muito preocupados com a falta de atitude da tutela, está na altura de tomar medidas mais drásticas para travar esta onde de agressões a guardas prisionais", explicou o dirigente sindical.

O ataque, apurou o CM, ocorreu pelas 9h20 de segunda-feira. Após o pequeno almoço, e quando os reclusos se preparavam para regressar às celas, o preso, considerado perigoso, começou a tentar localizar o guarda.

Além de o ter insultado, o recluso insultou-o de morte até na frente de colegas. Quando viu o guarda que procurava, agrediu-o com uma violenta chapada. Foi preciso o recurso à força física para manietar o agressor.

A vítima das agressões não precisou de hospitalização, e permaneceu no turno de trabalho. Já o recluso foi colocado numa cela de separação. Decorreram buscas à cela do agressor e outras buscas. Foram apreendidos telemóveis e armas brancas artesanais.



Fonte oficial dos Serviços Prisionais confirmou o ataque, referindo "que o agressor foi alvo de procedimento disciplinar, e de queixa-crime no Ministério Público".