Angola no nível 2 de alerta devido a epidemia de cólera na República Democrática do Congo e na Zâmbia

País está a reforçar a vigilância e a preparação e formação dos técnicos.

Angola está no nível 2 de alerta, num máximo de 3, devido a uma epidemia de cólera nos países vizinhos da República Democrática do Congo (RDCongo) e da Zâmbia, anunciou, esta terça-feira, o Ministério da Saúde angolano.

A informação foi avançada em conferência de imprensa pela diretora de saúde pública, Helga Freitas, segundo a qual não há registo de casos de cólera.

"Neste momento não temos casos de cólera, no país. Estamos no nível 2 devido aos casos registados na Zâmbia e na República Democrática do Congo", disse a responsável citada pelo Jornal de Angola.

Helga Freitas adiantou que Angola está a reforçar a vigilância, preparação e formação dos técnicos, enquanto a nível das províncias e municípios "está a ser reforçada a distribuição de água tratada para as populações".

A responsável explicou que o nível máximo é o 3, quando os países confirmem casos da doença.

"O Ministério da Saúde está a posicionar 'kits' de emergência ao longo da fronteira e a reforçar a nível nacional todas as fronteiras", concluiu.