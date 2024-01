Turistas encontram câmara escondida virada para cama de quarto em resort no Brasil

Casal denunciou às autoridades. Mulher abalada com receio de divulgação das imagens captadas.

Um casal de turistas denunciou ter encontrado uma câmara de vídeo em frente à cama do quarto de um resort em Ipojuca, no Brasil. A Polícia Civil está a investigar o caso.O casal brasileiro esteve hospedado no resort entre 13 e 17 de janeiro, em dois quartos diferentes. A mulher está abalada porque tem receio que as imagens íntimas se tornem públicas e está a receber acompanhamento psiquiátrico.O advogado dos hóspedes disse que estes pediram anonimato, por terem medo da exposição mediática, informa o portal g1.A câmara foi detetada quando a mulher estranhou um som ouvido perto da televisão do quarto. Ao aproximar-se do barulho, encontrou o que parecia ser uma tomada, no entanto, não conseguiu inserir nenhum carregador na ranhura.Após uma observação mais detalhada, percebeu que se tratava de uma câmara. O casal comunicou prontamente a descoberta à gerência do resort. Um funcionário do estabelecimento dirigiu-se ao quarto para tirar fotografias ao objeto.Duas amigas do casal, que viajavam com eles, analisaram o quarto em que estavam para perceber se também tinha alguma câmara, mas não encontraram nenhum dispositivo.A administração do resort ofereceu ao casal a possibilidade de dormirem noutro quarto, mas a proposta foi recusada. Os turistas ficaram na mesma divisão e dormiram com uma toalha diante da câmara.O advogado relatou que a polícia está a fazer os possíveis para evitar que o conteúdo captado seja vendido ou partilhado ilegalmente. Os turistas ponderam processar a administração do estabelecimento.A ocorrência pode constituir crime de "registo não autorizado de intimidade sexual" punível, no Brasil, com pena de seis meses a um ano, além de multa.