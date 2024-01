Nelson Brito encabeça lista pelo PS em Beja e Pedro do Carmo em segundo lugar

Nas eleições legislativas de janeiro de 2022, o PS elegeu dois dos três deputados do círculo eleitoral de Beja e a CDU elegeu um.

O líder da Federação do PS do Baixo Alentejo, Nelson Brito, vai encabeçar a lista de candidatos a deputados dos socialistas pelo círculo de Beja nas próximas legislativas, enquanto Pedro do Carmo estará em segundo lugar.

Nas últimas eleições legislativas, Pedro do Carmo, ex-secretário nacional do PS e que em janeiro passado desempenhou as funções de presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), foi o "número um" da lista socialista e Nelson Brito, ex-presidente da Câmara de Aljustrel, o segundo.

Na terceira posição -último lugar de efetivos no círculo eleitoral de Beja -, de acordo com fonte do PS, foi escolhida Telma Guerreiro.

Como a agência Lusa já noticiou, em Évora o PS escolheu como cabeça de lista o presidente da Câmara de Vendas Novas, Luís Dias, que substituirá nesse lugar o antigo ministro Capoulas Santos, enquanto em Portalegre o "número um" dos socialistas será o ex-secretário de Estado e atual deputado Ricardo Pinheiro.