Brasil sofreu o maior abalo sísmico da sua história no sábado e ninguém percebeu

Terramoto de magnitude de 6.6 na Escala de Richter foi registado na região de Parauacá, no estado do Acre em pleno coração da floresta amazónica.

O Brasil sofreu no passado sábado o maior abalo sísmico da sua história e ninguém percebeu. Não houve vítimas nem estragos materiais a registar.



Apenas equipamentos de monitorização sismológica como o do Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS, detetaram o tremor e deram o alarme.

De acordo com o órgão norte-americano, o tremor treve magnitude de 6.6 na Escala de Richter, o suficiente normalmente para provocar grandes danos e, dependendo da região atingida, muitas vítimas, e ocorreu às 16h31 locais, 21h31 em Lisboa, na região de Parauacá, no estado do Acre, extremo norte do Brasil, em pleno coração da floresta amazónica.



O forte tremor aconteceu a 614,5 quilómetros de profundidade, diz o USGS, tão distante da superfície terrestre que ninguém teria como sentir fosse o que fosse, pois a gigantesca quantidade de energia que o abalo libertou dissipou-se ao longo dessa distância.

Além do mais, ainda de acordo com os geólogos dos Estados Unidos, a região do epicentro do sismo é uma área remota desabitada, muito longe de qualquer centro urbano. Tanto que um outro tremor de terra quase da mesma intensidade, nessa altura de magnitude 6.5, aconteceu no dia 7 de junho do ano passado e também ninguém deu por ele.

De acordo com geólogos brasileiros, o Brasil é atingido diariamente por abalos sísmicos, mas são tão fracos que geralmente ou não são sentidos ou não provocam mais do que sustos, e costumam acontecer em áreas remotas, longe de grandes centros populacionais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Brasília.Alguns mais fortes, muito raros, atingem pouco mais de 2, 3 graus na Escala de Richter, como já ocorreu em regiões pouco habitadas nos estados de Minas Gerais e do Ceará.