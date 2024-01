Guerras e crise climática mantêm o "Relógio do Juízo Final" a 90 segundos da meia-noite

Aparelho analisa ameaças e perigos mundiais e atua como crítica social ao Ser-humano.

O "Relógio do Apocalipse", que analisa as ameaças e os perigos mundiais, mantém-se a 90 segundos da meia-noite, informa o The Guardian.O relógio resultou do contributo de vários investigadores que estudaram o perigo criado pelo Homem ao longo dos anos. A atualização é feita anualmente e pode mesmo não ser registada qualquer alteração. Em 2023, os ponteiros estavam à mesma distância da meia-noite que em 2022.O Boletim dos Cientistas Atómicos citou a ameaça contínua de uma escalada nuclear na Ucrânia, o início da guerra Israel- Hamas e a falta de medidas relativas à crise climática como fatores que contribuíram para o valor registado no relógio.Conhecido como o "Relógio do Juízo Final", o aparelho é uma metáfora para um mundo que está cada vez mais próximo do fim. Foi criado em 1941 como crítica social ao ser-humano, uma vez que analisa e interpreta os riscos criados pelo mesmo como um fator possível para a sua autodestruição.

A vez em que a humanidade esteve mais distante do fim foi em 1991.