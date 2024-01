"Neste momento, há uma pessoa a ser violada num túnel": Mulheres israelitas alertam para abusos sexuais de reféns

Governo israelita foi alvo de críticas durante uma reunião para as vítimas de violência sexual durante a guerra.

As mulheres israelitas feitas reféns pelo grupo Hamas estão a ser sujeitas a abusos sexuais regulares, alertam algumas vítimas que foram libertadas no âmbito do cessar-fogo temporário.

Aviva Siegel, raptada por militares do grupo islamita em outubro e libertada durante o acordo de trégua humanitária no final de novembro, revelou aquilo que viu "com os próprios olhos" durante o cativeiro. As violações são algo que não consegue esquecer.

"Os membros do Hamas trazem roupas impróprias e transformam as raparigas nas suas bonecas. Bonecas com as quais podem fazer o que quiserem, sempre que quiserem", afirmou Aviva, citada pelo The Times of Israel, numa reunião para as vítimas de violência sexual e de género na guerra Israel- Hamas.

"Não consigo respirar, não consigo lidar com isto, é demasiado difícil (...) Eu ainda lá estou. O meu corpo está lá", explicou.

Durante a reunião para as vítimas de violência sexual durante a guerra, o governo israelita foi criticado devido à falta de medidas tomadas para libertar os restantes reféns que se encontram em Gaza.

"Os reféns não fizeram nada de mal! Não temos o direito de ficar aqui sentados, temos de gritar e lutar por eles. Neste momento, há uma pessoa a ser violada num túnel", afirmou Shir, filha de Aviva que também se encontrava na reunião.

Na manhã de 7 de outubro, Israel acordou em alerta, após um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados da Faixa de Gaza. Para além das mortes a registar dos ataques, mais de 200 pessoas foram feitas reféns, tendo a guerra acabado por ser declarada.

Após um acordo, Israel conseguiu a libertação de reféns, mas acredita-se que mais de 130 reféns permanecem em Gaza.