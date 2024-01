José Luís Carneiro encabeça lista do PS em Braga

Negociações duraram até esta terça-feira.

José Luís Carneiro está confirmado como cabeça de lista do PS em Braga, de acordo com a proposta do secretário-geral, Pedro Nuno Santos. As negociações com o ministro da Administração Interna e candidato derrotado nas eleições primárias do PS duraram até esta terça-feira.

"José Luís Carneiro aceitou o convite que lhe foi feito há vários dias para ser novamente cabeça de lista por Braga. Fez depender a aceitação desta candidatura da realização de um conjunto de esforços, de diálogo e de concertação entre representantes das candidaturas, tendo em vista garantir a inclusão de quadros políticos com grande valor cívico e reconhecimento público", declarou fonte da ex-candidatura à agência Lusa.

"Pese embora haver questões para as quais não foi possível encontrar respostas antes da reunião do Secretariado Nacional [começou ao fim da tarde de hoje], é reconhecido esse esforço e pluralidade", acrescentou.

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se esta terça-feira à noite para aprovar a versão final das listas de candidatos a deputados pelo partido nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março.