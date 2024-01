Definidos todos os cabeças de lista do PS para as eleições legislativas

José Luís Carneiro, Ana Abrunhosa, Eurico Brilhante Dias e Ana Catarina Mendes entre os escolhidos.

As listas de candidatos do PS às eleições legislativas antecipadas de 10 de março foram aprovadas em Comissão Política Nacional com 84% de votos a favor, divulgou esta terça-feira o partido.

Segundo uma nota enviada pelo PS à comunicação social, o conjunto das listas do PS aos 22 círculos eleitorais "foi aprovado com 84% de votos a favor, 13% de abstenções e 3% de votos contra", tendo obtido "apenas 3 votos contra num total de 86 votantes".

De acordo com a mesma nota, "face ao ano de 2022, o PS apresenta-se a eleições com uma ampla renovação de cabeças de lista (cerca de 50%) e preservando a marca da igualdade de género (45%, ou seja 10 dos cabeças de lista são mulheres)".



O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, afirmou que a votação dos cabeças de lista demonstra a pluralidade do partido e a tentativa de unir a novidade à herança do passado.



"Nunca houve uma intenção de haver uma rutura com o passado. Conciliámos o passado com a novidade", disse em declarações aos jornalistas.



CABEÇAS DE LISTA:



Açores - Francisco César



Aveiro - Pedro Nuno Santos



Beja - Nélson Brito



Braga - José Luís Carneiro



Bragança - Isabel Ferreira



Castelo Branco - Nuno Fazanda



Coimbra - Ana Abrunhosa



Évora - Luís Dias



Faro - Jamila Madeira



Guarda - Ana Mendes Godinho



Leiria - Eurico Brilhante Dias



Lisboa - Mariana Vieira da Silva



Madeira - Paulo Cafôfo



Portalegre - Ricardo Pinheiro



Porto - Francisco Assis



Santarém - Alexandra Leitão



Setúbal - Ana Catarina Mendes



Viana do Castelo - Marina Gonçalves



Vila Real - Fátima Correia Pinto



Viseu - Elza Pais



Europa - Paulo Pisco



Fora da Europa - Augusto Santos Silva.