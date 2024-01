Ministério Público concluiu que arguido paquistanês se enganou com telemóvel e foi para a Ponte 25 de Abril.

Um imigrante paquistanês em Portugal, de 56 anos, esteve mais de cinco meses indiciado de rapto, e sem poder trabalhar como motorista de TVDE, por estar a ser investigado num inquérito-crime aberto após ter sido preso na Ponte 25 de Abril, com uma cliente e a filha no carro.Saiba mais no Correio da Manhã