Falta de condições para assumir a segurança dos cuidados prestados leva a pedidos de escusa

“Chegamos a esta situação limite”, refere a Ordem dos Enfermeiros.

A maioria dos enfermeiros dos hospitais de Penafiel e de Amarante pediu escusa de responsabilidade por, explicam, não terem condições para assumir a segurança dos cuidados prestados, foi esta terça-feira revelado."A situação é caótica, os enfermeiros estão exaustos. Chegamos a esta situação limite", afirmou o presidente do Conselho Diretivo do Norte da Ordem dos Enfermeiros, Miguel Vasconcelos.Em declarações à Lusa, frisou que a situação se tem acentuado nos últimos meses naqueles hospitais face ao pico da gripe e devido à falta de condições, sobretudo na urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel, indicando que 78 dos 83 enfermeiros admitem que "não estão em condições de assegurar a vida e a segurança das pessoas e a qualidade dos cuidados de enfermagem". A posição dos profissionais foi assumida num documento enviado à administração e à Entidade Reguladora da Saúde.Esta terça-feira, eram cerca de 50 os doentes internados em macas nos corredores das urgências do hospital de Penafiel, mas esse número já foi de 90 noutros momentos. "É humanamente impossível", disse Miguel Vasconcelos.