Temperaturas recorde provocam incêndios florestais na Colômbia

País vive uma onda de calor devido ao fenómeno El Niño.

Pelo menos quatro incêndios florestais deflagraram na terça-feira em várias regiões colombianas, numa altura em que o país vive uma onda de calor devido ao fenómeno El Niño, indicaram as autoridades.

"Os nossos registos nacionais de monitorização da temperatura mostram níveis recorde. As alterações climáticas são uma realidade no nosso país. Temos de agir agora", alertou na rede social X a diretora do Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM) colombiano, Ghisliane Echeverry.

Nove municípios do norte, centro e leste do país registaram, na terça-feira, temperaturas recorde de até 40.4° graus Celsius, de acordo com o instituto.