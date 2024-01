Guardas prisionais fazem vigília de protesto diante da prisão de Monsanto

Em causa está a valorização e dignificação da profissão de guarda prisional, reestruturação de suplementos remuneratórios e a aprovação do sistema de avaliação de desempenho.

Os guardas prisionais realizam na quinta-feira uma vigília diante do Estabelecimento Prisional de Monsanto, em Lisboa, contra as suas condições de carreira e trabalho, numa altura em que está marcada uma greve para dia 31.

Frederico Morais, dirigente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional (SNCGP), que organizou a vigília marcada para 09h00 de quinta-feira, referiu à Lusa que este protesto se prende com as reivindicações que motivaram a greve, incluindo a questão do subsídio de missão, que também tem gerado protestos na PSP e GNR.

Em causa, segundo o sindicalista, está a valorização e dignificação da profissão de guarda prisional, reestruturação de suplementos remuneratórios e aprovação do sistema de avaliação de desempenho.



Este diploma sobre o sistema de avaliação de desempenho teria reflexos na progressão na carreira e permitiria uma equiparação com o sistema de avaliação da PSP.



A guarda prisional bate-se ainda pela melhoria dos suplementos remuneratórios, questão que, disse, envolve a questão da atribuição do subsídio de missão à PJ e que deixou de fora, não só a guarda prisional, mas também a PSP e a GNR.



Frederico Morais lembrou que o Governo aprovou a atribuição do suplemento de missão para a PJ já depois de o primeiro-ministro apresentar a demissão.



Há duas semanas que polícias da PSP e militares da GNR têm realizado protestos em várias cidades do país contra o facto de o Governo ter aprovado em 29 de novembro o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ, que não tem o mesmo valor nas restantes forças de segurança.