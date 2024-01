Homem baleado nas pernas por condutor em Gondomar

Vítima foi transportada para o hospital.

Um homem, com cerca de 50 anos, foi baleado nas duas pernas, ao início da tarde desta quarta-feira, em Fânzeres, no concelho de Gondomar.O alerta foi dado cerca das 13h05. Ao que oapurou, o crime aconteceu após um desentendimento entre a vítima – que seguia a pé – e dois homens que seguiam de carro, junto à Estátua do Soldado Desconhecido. Nesse momento, um dos homens pegou numa arma de fogo e fez dois disparos, que atingiram a vítima nas duas pernas. Após os disparos, os homens colocaram-se em fuga. Para o local foi chamado o INEM.Depois de prestados os primeiros socorros, o homem foi transportado para o Hospital de Santo António.A GNR foi ao local, mas por se tratar de um crime com arma de fogo, foi chamada a Polícia Judiciária que está agora a investigar e a recolher indícios que possam levar aos suspeitos.