Colisão entre comboio e camião na República Checa causa um morto e 19 feridos

Vítima mortal era o maquinista do comboio. Feridos foram transportados para os hospitais mais próximos.

Um comboio rápido colidiu esta quarta-feira com um camião no leste da República Checa, causando a morte a uma pessoa e ferimentos noutras 19, indicaram as autoridades locais.

Os caminhos-de-ferro checos informaram que a vítima mortal do acidente foi o maquinista do comboio e que os feridos, nenhum dos quais em perigo de vida, foram transportados para hospitais próximos.

Segundo a polícia, havia 60 pessoas a bordo do comboio no momento do acidente.

O acidente ocorreu de manhã quando um comboio rápido que se dirigia para Praga, a capital do país, embateu num camião num cruzamento perto da cidade de Bohumin.

Por esclarecer estão, para já, as causas do acidente, havendo, contudo, indicações de que o camião estaria parado sobre os carris.

As autoridades indicaram que está a decorrer uma investigação sobre as causas do acidente. A linha férrea foi, entretanto, encerrada até nova ordem.