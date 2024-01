Montenegro acusa PS de trazer "as mesmas pessoas e ideias" e "resultado só pode ser mau"

"Este PS está esgotado, não traz nenhum tipo de esperança a Portugal.", refere o presidente do PSD.

O presidente do PSD acusou esta quarta-feira o PS de trazer nas listas de candidatos a deputados "mais partido, as mesmas pessoas, as mesmas ideias", considerando que "o resultado só pode ser mau".

Num vídeo colocado esta quarta-feira de manhã nas suas redes sociais, Luís Montenegro diz que "as mesmas pessoas, ideias requentadas não podem dar resultados diferentes", referindo-se às listas aprovadas pela Comissão Política Nacional do PS esta madrugada.

"Este PS está esgotado, não traz nenhum tipo de esperança a Portugal. Isto são as pessoas da instabilidade, que trouxeram a mediocridade, que trouxeram a desvalorização institucional do país", criticou.

Para o presidente do PSD, estas listas têm uma "grande diferença" em relação às da coligação Aliança Democrática (AD que junta PSD, CDS-PP e PPM), aprovadas a 15 de janeiro.

"Do lado da AD, pessoas novas, pessoas qualificadas que vêm da sociedade enriquecer os quadros políticos, do lado do PS sempre e só mais partido, mais partido, mais partido, as mesmas pessoas, as mesmas pessoas, as mesmas pessoas, as mesmas ideias, as mesmas ideias, as mesmas ideias. O resultado só pode ser mau", refere Montenegro, no vídeo divulgado no seu Instagram.

Na rede social X (ex-Twitter), o líder social-democrata e da coligação AD deixou uma mensagem idêntica.

"Fazer o mesmo à espera de resultados diferentes tanto pode ser sintoma da falta de capacidade do PS como prova de descaramento. Pedro Nuno Santos rodeia-se dos colegas dos governos que nos últimos oito anos amarraram o país à instabilidade, à irresponsabilidade e à mediocridade", escreveu.

As listas de candidatos do PS às eleições legislativas antecipadas de 10 de março foram aprovadas em Comissão Política Nacional com 84% de votos a favor, 13% de abstenções e 3% de votos contra, tendo obtido "apenas 3 votos contra num total de 86 votantes", segundo o partido.

De acordo com a mesma nota, "face ao ano de 2022, o PS apresenta-se a eleições com uma ampla renovação de cabeças de lista (cerca de 50%) e preservando a marca da igualdade de género (45%, ou seja, 10 dos cabeças de lista são mulheres)".

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, será o cabeça de lista no círculo de Aveiro. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, será a número um em Lisboa e Francisco Assis, atual presidente do Conselho Económico e Social (CES), o primeiro candidato dos socialistas no Porto.

José Luís Carneiro, principal adversário de Pedro Nuno Santos nas diretas de 15 e 16 de dezembro, vai encabeçar a lista do PS em Braga.

O líder parlamentar Eurico Brilhante Dias será cabeça de lista por Leiria e a ministra Ana Abrunhosa por Coimbra, Marina Gonçalves por Viana do Castelo, Francisco César pelos Açores, Jamila Madeira por Faro, Ana Catarina Mendes por Setúbal, Alexandra Leitão por Santarém, Ana Mendes Godinho pela Guarda e Augusto Santos Silva pelo círculo Fora da Europa, entre outros.