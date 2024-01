"Queremos dar ao País uma nova ambição": Luís Montenegro apresenta cenário macroeonómico

Luís Montenegro abordou o crescimento económico como fator essencial para assegurar a melhoria das condições de vida. Destacou que os três objetivos principais da AD, coligação entre PSD, CDS-PP e PPM, são: Trazer uma nova ambição ao País; cumprir essa meta com a devida responsabilidade e a elaboração de políticas que permitam a concretização dos objetivos propostos.

"Estamos prontos para apresentar um programa consistente, credível, sólido e exequível. Queremos dar ao País uma nova ambição e fazer isso com um sentido de responsabilidade", disse o social-democrata.O líder do PSD fixou metas como o aumento do salário mínimo nacional, a redução dos impostos e a diminuição do desemprego em Portugal.O social-democrata aproveitou para criticar as políticas propostas pelo PS, tendo-as descrito como "fechadas"."Não basta fazer apresentações. Nós [AD] não propomos objetivos, caminhos irrealistas e não prometemos tudo a todos. Essa não é a campanha da AD. Não vale a pena estar a entrar em leilão com propostas. Recordo também que as nossas propostas não nasceram agora", salientou Luís Montenegro.Durante o discurso, Luís Montenegro afirmou que a AD prevê um crescimento da economia portuguesa, de 2,5% em 2025 até 3,4% em 2028, através de um choque fiscal de cinco mil milhões de euros ao longo da próxima legislatura.