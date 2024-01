Cadastrado em fuga à cadeia apanhado pela GNR em Sintra

Homem não se apresentou às autoridades depois de ser notificado para cumprir a pena.

O Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Sintra deteve esta terça-feira um homem, de 39 anos, em fuga à cadeia para cumprir prisão efetiva de quatro anos pela prática de crimes de furto e furto qualificado.



O suspeito foi notificado da sentença transitada em julgado em outubro de 2023 mas não compareceu para cumprimento, evitando o contacto com a GNR e mudando frequentemente de residência. No âmbito desta detenção, o homem já tinha cumprido oito meses em prisão preventiva.





sabe que o homem foi detido pelas 14h30 depois de almoçar num restaurante em Pêro Pinheiro. Os militares esperaram que saísse do restaurante para o deter.O detido, com antecedentes criminais por tráfico de droga e associação criminosa, foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Caxias.

As autoridades fizeram buscas à residência do suspeito, onde vivia com a mulher e o filho bebé, mas nada foi apreendido.